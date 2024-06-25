"Ми не припинятимемо...": у Путіна приголомшили заявою щодо переговорів з Україною

Міністр пригадав переговори 2022 року

У разі нових переговорів, які країна-агресор вже сама випрошує, на період цього процесу бойові дії зупинені Росією не будуть. При цьому було названо безглузду причину.

Таку заяву зробив глава МЗС РФ Сергій Лавров в Академії управління за президента Білорусі. Про це у вівторок, 25 червня, повідомляють російські ЗМІ.

"Ми сказали — ми будемо завжди готові до мирних переговорів, але на період переговорів ми не припинятимемо спеціальну військову операцію (тобто повномасштабну війну в Україні, — Ред.)", — сказав Лавров.

Поплічник Кремля додав, що "Росія вже мала такий досвід". Як приклад він навів переговори у квітні 2022 року. До речі, подібне Лавров говорив також і у квітні 2024 року, зазначаючи, що "процес має йти".

"Ми вже такий досвід мали, нас обманювали, як це було у квітні 2022 року", — заявив він у Білорусі.

Довідка: після початку повномасштабного вторгнення було кілька спроб переговорів України з Росією для завершення війни. Однак у другій половині весни переговорний процес зайшов у глухий кут. Що важливо, російські військові під час переговорів посилили обстріл, внаслідок чого постраждали багато мирного цивільного населення. 28 лютого повідомлялося про удари по Києву одразу після переговорів РФ та України.

Варто також додати, що раніше пропагандист і постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявляв, що нібито незабаром темою зустрічей щодо України "стане її капітуляція".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні поточного року російський диктатор Володимир Путін назвав свої умови переговорів Росії з Україною. При цьому він висунув абсурдні вимоги, що суперечать міжнародному праву.