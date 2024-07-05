Дрейфують крижини та сипле град: Росію накрив потужний ураган "Орхан" (відео)

На зміну спеці прийшла потужна злива

У п'ятницю, 5 липня, після кількох днів сильної спеки в Росії Московську область накрила негода зі зливами та градом. Ураган "Орхан" вже бушує у Підмосков'ї.

Про це пишуть місцеві канали. Росіяни жаліються, що в таку погоду навіть парасолька не врятує.

Зазначається, що на регіон обрушився ураган "Орхана". Так у Підмосков'ї у Наро-Фомінський район та Сонячногірську сильний град, а у Звенигороді — блискавки.

"Москвичі, радимо пошукати парасольки на вечір. А краще — тікати з роботи прямо зараз, поки ураган із дощем та градом накриває Підмосков'я. Або ночуйте на роботі. Ціліше будете", — йдеться у повідомлені.

В мережі вже публікують відео затоплених доріг, де машини майже плавають. Очевидці також пишуть, що деінде видно навіть невеликі шматки льоду.

Раніше у мережі попереджали, що на Москву насувається ураган "Орхан". Він почався приблизно о 15:00, а його пік припаде на 17-18 годин. "Орхан" бушуватиме в Росії аж до 2-3 години ночі, за прогнозами синоптиків.

"Пориви вітру досягатимуть 20–25 метрів за секунду, і супроводжуватимуться найсильнішими зливами з грозою та градом. Очікується понад половину місячної норми опадів. До початку негоди температура збережеться в районі 30-34 градусів тепла, але поступово знизиться", — йдеться у повідомлені.

У мережі вже показали супутникові знімки урагану, який бушує в Московській області. Також вже з'являються перші кадри наслідків негоди, зокрема, повалені дерева.

Раніше "Телеграф" писав, що в одній з областей Росії неочікувано запровадили графіки відключення світла.