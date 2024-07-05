Дрейфуют льдины и сыплет град: Россию накрыл мощный ураган "Орхан" (видео)

На смену жаре пришел мощный ливень

В пятницу, 5 июля, после нескольких дней сильной жары в России Московскую область накрыло ненастье с ливнями и градом. Ураган "Орхан" уже бушует в Подмосковье.

Об этом пишут местные каналы. Россияне жалуются, что в такую погоду даже зонтик не спасет.

Отмечается, что на регион обрушился ураган "Орхана". Так, в Подмосковье в Наро-Фоминского района и Солнечногорска сильный град, а в Звенигороде — молнии.

"Москвичи, советуем поискать зонтики на вечер. А лучше — бежать с работы прямо сейчас, пока ураган с дождем и градом накрывает Подмосковье. Или ночуйте на работе. Целее будете", — говорится в сообщении.

В сети уже публикуют видео затопленных дорог, где машины почти плавают. Очевидцы также пишут, что кое-где видны даже небольшие куски льда.

Ранее в сети предупреждали, что на Москву надвигается ураган "Орхан". Он начался примерно в 15:00, а его пик придется на 17-18 часов. "Орхан" будет бушевать в России вплоть до 2-3 часов ночи, по прогнозам синоптиков.

"Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду, и будут сопровождаться сильнейшими ливнями с грозой и градом. Ожидается более половины месячной нормы осадков. К началу непогоды температура сохранится в районе 30-34 градусов тепла, но постепенно снизится", — говорится в сообщении.

В сети уже показали спутниковые снимки урагана, бушующего в Московской области. Также появляются первые кадры последствий непогоды, в частности, поваленные деревья.

Ранее "Телеграф" писал, что в одной из областей России неожиданно ввели графики отключения света.