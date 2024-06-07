Після потопів Росію накрило ще й торнадо: постраждало декілька міст (фото, відео)

Смерч зірвав дахи з будинків, вирвав стовпи і налякав людей

На Росії продовжує бушувати негода, яка наробила лиха не тільки зливами, градом та потопами. Адже біля Тюмені та Нижнього Тагілу було справжнє торнадо.

Про це пишуть місцеві медіа. Зазначається, що у Тюменській області смерч зірвав дахи з будинків, вирвав стовпи і налякав людей.

Таке ж лихо спіткало росіян і 6 червня у Нижніх Сергах та Нижньому Тагілі. На відео можна побачити торнадо, яке, за словами місцевих, крім пилу нічого не захопило.

У Тюменському регіоні була сильна злива з градом, штормовий вітер та ураган, який перетворився на смерч.

"У Бердюжому очевидці встигли зняти на відео справжнє торнадо. Смерч пройшов вулицями села, вириваючи знаки, стовпи та незакріплені конструкції", — йдеться у повідомлені.

На шляху цього торнадо могла бути місцева електростанція, але вона не постраждала. Зазначається, що утворенню смерчу посприяв дуже низький тиск.

За словами місцевих жителів, востаннє таке торнадо у місті було 10 років назад. Тоді воно пошкодило лінію електропередачі, понівечило теплиці та дахи будинків.

Раніше "Телеграф" писав, що на Росію обрушилися шторми і зливи з градами, багато постраждалих.