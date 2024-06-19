Потоп біля залізничного вокзалу Києва: вулиці просто заливає брудом (відео)

Вода залила проїжджу частину

У середу, 19 червня, у Києві стався черговий потоп. На перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри прорвало водопровід.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Очевидці інциденту поділилися відео з місця.

На кадрах видно, як стрімкий потік заливає проїжджу частину. Брудна вода біжить просто по тротуарах.

Води настільки багато, що вона майже дісталася центрального залізничного вокзалу.

Очевидці зазначають, що вода тече з-під асфальту.

Зазначимо, що на вулицях Жилянській та Симона Петлюри ускладнено рух транспорту. Врахуйте цю інформацію при плануванні своєї поїздки та часу.

У КМДА зазначили, що "Київтеплоенерго" вже локалізувало пошкодження тепломережі на цій ділянці. Пошкодження сталося під час гідравлічних випробувань. Також підкреслили, що скоро аварійну ділянку тепломережі замінять.

Нагадуємо, нещодавно прорвало трубу на вулиці Шота Руставелі. Величезну калюжу налило неподалік стадіону Олімпійський. Залило весь пішохідний перехід.

Цю ділянку дороги підтоплювало неодноразово. Раніше калюжа утворилася також прямо на "зебрі". Тоді вода потрапила на проїжджу частину через відкачування теплокамери.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві відкрився "портал у потойбіччя". На Оболоні помітили глибоке провалля приблизно 3 метри глибиною. Кияни просять хоча б огородили небезпечну ділянку від дітей.