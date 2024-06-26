Не доїхав до України? У Москві помер лідер легендарної ОЗГ 90-х

Його затримали ще 5 років тому, але вироку досі немає

У ніч на 26 червня у слідчому ізоляторі (СІЗО) "Матроська тиша" помер від серцевого нападу Григорій Рабінович. Він відомий як лідер Таганської організованої злочинної групи (ОЗГ), яка діяла у 90-х роках.

Він не дожив до суду, повідомляє Telegram-канал "112". Справу проти кримінального авторитета та його поплічників розглядає Московський міський суд.

Російські ЗМІ пишуть, що він помер від серцевого нападу. У деяких джерелах причиною смерті вказують "гостру серцеву недостатність".

Григорій Рабінович не дожив до суду

Його разом зі спільниками затримали ще у 2019 році. Увесь цей час розслідували справу проти бандитів. Після їхнього затримання російські ЗМІ писали про "перемогу над останньою ОЗГ з 90-х".

Рабіновіча разом зі спільниками звинувачували у багатьох злочинах:

вбивство кримінального авторитета Діда Хасана (грузинсько-російський крадій у законі, якого вбили в Москві у січні 2013 року);

викрадення та вбивства інших "неугодних";

пограбування;

здирництва.

Зазначимо, що у Росії є нормальним відправляти на війну в Україну засуджених. Їх буквально змушують підписувати контракт зі Збройними силами. Через це у РФ почали закривати колонії за непотрібністю. Це рішення прийняли з метою економії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в російських колоніях катують чоловіків, аби вони йшли на війну в Україну. Так РФ поповнює людські ресурси, які завжди потрібні через великі втрати на фронті.