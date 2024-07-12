Мелітопольська черешня отримала офіційне звання географічного бренду в Україні ще у 2020 році

Росія вкотре привласнила те, що належить лише Україні. Роспатент видав окупантам свідоцтво про "виключне право" на бренд "Мелітопольська черешня".

"Федеральна служба з інтелектуальної власності видала перше свідоцтво про виключне право на регіональний бренд. Ним стала географічна вказівка "Мелітопольська черешня", — повідомляють росЗМІ.

Примітно, що Мелітопольська черешня отримала офіційне звання географічного бренду в Україні ще у 2020 році. У грудні 2019 року громадська спілка "Асоціація виробників мелітопольської черешні" подала заявку на реєстрацію географічного зазначення.

"Р**ня вміє тільки красти", "Жулики", "У Росії кажуть, що крадене смачніше", "Не нудить?", "У РФ немає черешні? Пацюки вкрали і своїм назвали", — пишуть у мережі.

Як повідомляв "Телеграф", Служба безпеки затримала іноземне вантажне судно та його капітана, яке допомагало росіянам вивозити з окупованого Криму вкрадене українське зерно. Корабель ходив під прапором однієї із країн Центральної Африки, а капітан є громадянином однієї з країн Південного Кавказу.