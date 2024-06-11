З 2014 року він перебував у розшуку

У Москві вбили колаборанта Дениса Беспроскурного, якого навесні 2014 року було призначено "начальником міліції Краматорська". Причиною вбивства називають ревнощі.

Як пишуть росЗМІ, у ніч проти 10 червня у проїзді Шокальського в Москві 39-річного Беспроскурного зарізав катаною колишній чоловік співмешканки. Зазначається, що колаборант та ревнивий колишній почали конфліктувати й незабаром сварка переросла у бійку. Опонент Безпроскурного вдарив його холодною зброєю в ділянку серця. Його доправили до лікарні, але лікарі нічого не змогли зробити, і він помер.

Безпроскурний 2014 рік

Підозрюваного у нападі затримали. Він зізнався, що вбив Беспроскурного на ґрунті ревнощів. Справою займається слідчий комітет. Прокуратура Москви показала знаряддя вбивства.

"Чудовий фінал кар’єри, я вважаю", — прокоментував інцидент український журналіст Денис Казанський.

Беспроскурного внесено до бази даних сайту "Миротворець". З вересня 2014 року він перебував у розшуку за ст. 206 — створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань. До нападу РФ на Україну у 2014 році він був оперуповноваженим Краматорського міськвідділу міліції. У присутності особового складу міськвідділу він склав присягу на вірність терористичній організації "ДНР" та пропозицію стати "начальником поліції Краматорська".

Зрадник сам зачитав наказ про своє призначення на посаду начальника міліції, підписаний Стрєлковим-Гіркіним. У новій "посаді" він підозрювався у розбійному нападі на приватну фірму та в розкраданні майна на суму майже 6 млн гривень.

Як повідомляв "Телеграф", колаборант Геннадій Мацегора, який співпрацював із росіянами під час окупації Куп’янська, 7 червня пережив замах. Його стан оцінюється як критичне.