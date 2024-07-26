Керівник оборонного інституту РФ намагався спалити себе на Красній площі: до чого тут війна в Україні

Підприємство спеціалізується на розробці військової техніки

Акт самоспалення спробував вчинити чоловік на Красній площі в Москві, де раніше засвітилося ГУР. Інцидент стався у п’ятницю, 26 липня.

Відео опублікували очевидці події в Telegram. Зазначається, що невідомий чоловік облив себе горючою рідиною і підпалив.

"Чоловік спробував влаштувати самоспалення на Красній площі в Москві — за кілька метрів від Мавзолею В. І. Леніна. Як розповіли очевидці Mash, невідомий облив себе горючою рідиною і підпалив", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, що чергували неподалік, кинулися до чоловіка та загасили на ньому полум’я.

"Співробітники поліції оперативно втрутилися у процес — повалили бідолаху на землю та оперативно загасили. Після — оточили територію. Внаслідок цього чоловік майже не постраждав, зараз його допитують", — пишуть у повідомленні.

Трохи згодом стало відомо про те, що спалити себе на Красній площі намагався керівник Центрального науково-дослідного інституту "Волна", 74-річний Володимир Арсеньєв. Підприємство спеціалізується на розробці та виготовленні комплектуючого для радіостанцій сухопутних військ, авіації та ВМФ РФ.

Як зазначають адміністратори каналу, у 2023 році Арсеньєва звинуватили в умисному зриві постачання для потреб так званої спеціальної військової операції (СВО — так російські пропагандисти називають війну в Україні) у рамках держоборонзамовлення. Інститут потрапив під перевірку, але порушень не знайшли. Зараз Арсеньєв намагається через суд відстояти свою честь і гідність. Наполягає, що звинувачення були вигадані.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Москві поліцейські затримали та побили чоловіка за татуювання з популярною українською фразою: що там було написано.