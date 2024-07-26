Руководитель оборонного института РФ пытался сжечь себя на Красной площади: при чем здесь война в Украине

Предприятие специализируется на разработке военной техники

Акт самосожжения попытался совершить мужчина на Красной площади в Москве, где раньше засветилось ГУР. Инцидент произошел в пятницу, 26 июля.

Видео опубликовали очевидцы происшествия в Telegram. Отмечается, что неизвестный мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег.

"Мужчина попытался устроить самосожжение на Красной площади в Москве — в нескольких метрах от Мавзолея В. И. Ленина. Как рассказали очевидцы Mash, неизвестный облил себя горючей жидкостью и поджег", — говорится в сообщении.

Дежурившие неподалеку правоохранители бросились к мужчине и потушили на нем пламя.

"Сотрудники полиции оперативно вмешались в процесс — повалили беднягу на землю и оперативно потушили. После — окружили территорию. В результате мужчина почти не пострадал, сейчас его допрашивают", — пишут в сообщении.

Немного погодя стало известно о том, что сжечь себя на Красной площади пытался руководитель Центрального научно-исследовательского института "Волна", 74-летний Владимир Арсеньев. Предприятие специализируется на разработке и производстве комплектующего для радиостанций сухопутных войск, авиации и ВМФ РФ.

Как отмечают администраторы канала, в 2023 году Арсеньева обвинили в преднамеренном срыве поставок для нужд так называемой специальной военной операции (СВО — так российские пропагандисты называют войну в Украине) в рамках гособоронзаказа. Институт попал под проверку, но нарушений не обнаружили. Сейчас Арсеньев пытается через суд отстоять свою честь и достоинство. Настаивает, что обвинения были придуманы.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что в Москве полицейские задержали и избили мужчину за татуировку с популярной украинской фразой: что там было написано.