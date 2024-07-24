Залишився без ніг: у Москві висадили в повітря автомобіль чиновника ЗС РФ (фото, відео)

Чоловіка відвезли до лікарні

У Москві вибухнув автомобіль заступника начальника центру супутникового зв’язку ЗС РФ Андрія Торгашова. Внаслідок вибуху чиновнику відірвало обидві ступні.

Про це пишуть РосЗМІ. На момент вибуху в автомобілі знаходилось двоє.

Андрій Торгашев

Зазначається, що вибух стався близько 6:30 ранку, коли в автомобілі перебували двоє пасажирів. Чоловіка відправили на швидкій до лікарні. Жінка, яка сидить на місці для пасажирів, отримала осколкові поранення обличчя.

Від вибуху постраждали автомобілі, що стоять поряд. У зв’язку із подією не працював громадський транспорт.

Авто з місця події

Причини вибуху з’ясовуються. У СК РФ повідомили про порушення кримінальної справи. Розглядаються кілька версій: вбивство на замовлення і версія, пов’язана зі службовою діяльністю потерпілого.

"Слідчі та криміналісти столичного СК спільно з оперативними службами оглядають місце події, найближчим часом буде призначено низку експертиз, у тому числі медичну та вибухотехнічну", — пишуть ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет РФ.

Повідомляється, що до днища автомобіля було прикріплено саморобний вибуховий пристрій, еквівалентний 500 грамам тротилу. Воно було під місцем водія.

Зазначимо, що Андрій Торгашев обіймав посаду заступника начальника ПДРЦ військової частини 33790 у Підмосков’ї. Зазначена військова частина – це 89 центр супутникового зв’язку ЗС РФ.

Нагадаємо, нещодавно у Росії сталося відключення одного з енергоблоків Ростовської АЕС. Спрацював автоматичний захист. Внаслідок аварії запроваджено тимчасові графіки обмеження споживання електроенергії.

Також нагадаємо, що у Росії під час трюку службовий автомобіль розчавив даішника. Він вижив, однак у чоловіка перелом та травми.