Китай все влаштовує: Портніков пояснив реакцію Пекіну на бої у Курській області

Досить м’яка реакція Китаю, а також інших союзників Росії на події в Курській області свідчить про те, що їх все влаштовує. Піднебесна має тут свої інтереси, а країни ОДКБ не зацікавлені, щоб до них зверталися за військовою допомогою.

Таку думку висловив відомий український журналіст і публіцист Віталій Портников під час близько-інтерв’ю "Телеграфу" під назвою " Початком кінця режиму Путіна став не Курськ "

Коментуючи реакцію ОДКБ, Портніков нагадав, що з російської точки зору війна йде на "території Росії" вже два з половиною роки.

"Тому виникає питання: а чому країни ОДКБ мають на це якось особливим чином реагувати? Чим це різниться від того, що відбувається з іншою російською війною? Хай росіяни скажуть, що вони воюють на українській території, а тепер почали воювати на російській, так? Тому виникає запитання, що вони мають взагалі робити? Вони мають закликати до деескалації", — сказав він.

Те ж саме робить Китай, зазначає Портіков, робить Китай. Він ще раз повторив, що проти розширення війни на нові театри бойових дій, і що він — за деескалацію.

"Ідея Китаю в тому, щоб ця війна тривала якомога довше, бо вона послаблює Росію і послаблює Захід водночас, на їхніх очах вже втілюється в життя. Бо Росія вже показує, що не може навіть власний кордон захистити, і це збільшує її політичну залежність від Китаю. А Захід, звісно, бачить, що Україна готова боротися. І таким чином теж готовий надалі допомагати Україні. І що тут не влаштовує Китай?", — резюмує він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у своєму інтерв’ю президент України Володимир Зеленський різко висловився про хитку позицію Китаю щодо вторгнення Росії.