Герметичні двері можна побачити на багатьох станціях метро

У суботу, 17 серпня, на одному з переходів станції метро "Арбатська", що у Москві, спрацював гермозатвор. Як повідомляють російські ЗМІ, інцидент неабияк переполохав очевидців події.

Відео та фото опублікували в кількох пабліках у Telegram. Як повідомляється, сталося аварійне спрацювання.

"В одному з переходів на станції метро "Арбатська" у Москві спрацював гермозатвор. Сталося короткочасне спрацювання системи керування захисним затвором. Наразі перехід вже відкритий", — написали у повідомленні.

Зауважимо, що гермозатвори це такі спеціальні двері чи ворота, що здатні не пропускати воду, повітря, гази, радіоактивний пил тощо. Їх можна побачити на багатьох станціях метро перед ескалаторами та після них, а також у тунелях.

Спрацювання гермозатвора наполохало росіян, в мережі інцидент вже охрестили поганим знаком і натяком на майбутні події.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Москві вирувала негода. Сильний вітер виривав дерева, зносив людей та гнув рекламні щити.