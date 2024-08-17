"Вони щось знають": в московському метро спрацював гермозатвор для захисту від ядерки, у росіян паніка
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Герметичні двері можна побачити на багатьох станціях метро
У суботу, 17 серпня, на одному з переходів станції метро "Арбатська", що у Москві, спрацював гермозатвор. Як повідомляють російські ЗМІ, інцидент неабияк переполохав очевидців події.
Відео та фото опублікували в кількох пабліках у Telegram. Як повідомляється, сталося аварійне спрацювання.
"В одному з переходів на станції метро "Арбатська" у Москві спрацював гермозатвор. Сталося короткочасне спрацювання системи керування захисним затвором. Наразі перехід вже відкритий", — написали у повідомленні.
Зауважимо, що гермозатвори це такі спеціальні двері чи ворота, що здатні не пропускати воду, повітря, гази, радіоактивний пил тощо. Їх можна побачити на багатьох станціях метро перед ескалаторами та після них, а також у тунелях.
Спрацювання гермозатвора наполохало росіян, в мережі інцидент вже охрестили поганим знаком і натяком на майбутні події.
До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Москві вирувала негода. Сильний вітер виривав дерева, зносив людей та гнув рекламні щити.