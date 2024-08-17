"Они что-то знают": в московском метро сработал гермозатвор для защиты от ядерки, у россиян паника

Герметичные двери можно увидеть на многих станциях метро

В субботу, 17 августа, на одном из переходов станции метро "Арбатская" в Москве сработал гермозатвор. Как сообщают российские СМИ, инцидент изрядно перепугал очевидцев происшествия.

Видео и фото были опубликованы в нескольких пабликах в Telegram. Как сообщается, произошла аварийная сработка.

"В одном из переходов на станции метро "Арбатская" в Москве сработал гермозатвор. Произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором. Сейчас переход уже открыт", — написали в сообщении.

Заметим, что гермозатворы это специальные двери или ворота, которые способны не пропускать воду, воздух, газы, радиоактивную пыль и т.д. Их можно увидеть на многих станциях метро перед эскалаторами и после них, а также в туннелях.

Сработка гермозатвора напугала россиян, в сети инцидент уже окрестили плохим знаком и намеком на будущие события.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в Москве хозяйствовала непогода. Сильный ветер вырывал деревья, сносил людей и гнул рекламные щиты.