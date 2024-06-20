Кара Божа в Москві: негода вириває дерева, зносить людей та гне рекламні щити (відео)

Нині відомо про щонайменше одного загиблого росіянина

У четвер, 20 червня, на російську столицю знову зійшла страшна негода. Москву та Московську область буквально заливає, а пориви вітру зносять все на своєму шляху. Про шторм попереджали синоптики, та протистояти силі стихії, звісно, неможливо.

Російські пабліки в Телеграм навперебій постять відео, на яких мегашторм здуває птахів із годівниць, вириває дерева з коренем, а в районі "Москва-Сіті" гне рекламні щити та розкидає сміття.

Як повідомляє видання "Baza", ураган у Москві перекинув біотуалет із росіянином усередині. Потерпілий зателефонував рятувальникам і повідомив, що вітер перекинув конструкцію дверима вниз, і він ніяк не може вибратися з пастки.

Як можна бачити з відео, стихія розійшлася не на жарт: ураган викорчує дерева, здуває людей, візочки та двоколісний транспорт.

Згідно з останньою інформацією російських ЗМІ, нині відомо про щонайменше 10 постраждалих внаслідок негоди. Так, одна жінка зателефонувала у швидку після того, як на неї впав паркан, а 12-річного хлопчика вдарила гілка, що відлетіла.

За словами джерел, до служб порятунку нині "надходить дуже багато дзвінків". Щодо вищезгаданого "героя дня", який опинився у пастці вуличного туалету, то медична допомога йому не знадобилася.

"Чоловіка вже звільнили. Медична допомога йому не знадобилася, щодо психологічної не знаємо", — написало видання.

Також низка російських ЗМІ публікують відео, на яких видно смерчі, що поступово закручуються.

Згідно з останньою інформацією, внаслідок негоди загинула, щонайменше, одна людина. Чоловіка придавило дерево неподалік парку Дубки в Тімірязєвському районі Москви. Йому викликали швидку, але він помер до приїзду медиків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Москва через сильний дощ пішла під воду. Було затоплено дороги та будинки.