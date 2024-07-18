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"А двері в Раду не переплутав?": нардеп проголосував за скандальний закон і насмішив виправданням

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Автор
Дмитро Гурін
Дмитро Гурін. Фото Колаж "Телеграфу"

Не всі повірили нардепу

Народний депутат України Дмитро Гурін проголосував за скандальний законопроєкт №11340, яким пропонується дозволити чиновникам, яких підозрюють у корупційних злочинах, йти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення. Верховна Рада підтримала документ у першому читанні.

Про це він повідомив у соцмережі X. Нардеп наголосив, що проголосував за цей документ "помилково"

"Я проголосував за 11340, який дає можливість корупціонерам зливатись з кримінальних справ. Мій голос не був вирішальним, але це геть неважливо. Я тупо помилився, який сором, вперше таке, пробачте. Це перше читання, в другому голосую червоною", — написав Гурін.

Крім того, відповідаючи на пропозицію відкликати свій голос, нардеп зазначив, що такої процедури немає, і голос відкликати не можна. "Можна написати заяву, але вона ні на що не впливає. Ладно, це перше читання, помилився і помилився", — написав він.

Нардеп також повідомив, що переплутав номери законопроєктів. За його словами, він думав, що голосується закон про землі для Сил оборони.

Варто зазначити, що у коментарях під цим дописом багато користувачів розкритикували нардепа. Водночас були й ті, хто повірив у відвертість Гуріна.

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, Верховна Рада України проголосувала у другому читанні за законопроєкт про підвищення акцизів на пальне. "За" проголосував 231 депутат.

Теги:
#Верховна Рада #Корупція #Дмитро Гурін