"Тату, чому ми у навозній кучі?" Обміняні Росією діти не знали, що вони росіяни, в мережі вже сміються

Навіть не знали, хто такий Путін

Діти російських розвідників-нелегалів Артема та Ганни Дульцевих, яких повернули під час обміну політв'язням між РФ та США, лише у літаку дізналися, що вони росіяни. У мережі вже сміються.

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, діти російською не говорять. Тому під час зустрічі біля літака диктатор Володимир Путін привітав їх іспанською, але "вони навіть не знали, хто він такий".

Зазначається, що Дульцеви прибули до Словенії під виглядом аргентинців, але їх розкрили після початку війни в Україні. В мережі українці тішаться та сміються з цього, будуючи здогадки, чому ж батьки приховали від дітей їх походження.

Дехто припустив, що мати дітей плакала під час повернення до Росії не від щастя. Також у коментарях додали, що діти, певно, як виростуть будуть дуже шоковані.

Водночас користувачі писали, що "зараз так може статись з кожним", адже війна з Україною добре зіпсувала репутацію РФ та росіян, тому дехто і приховує своє походження.

Нагадаємо, що США та РФ мали обміняти ще одного політв’язня, але не встигли. Вже відомо про кого мова та що він зробив.

Раніше "Телеграф" розповідав, все що відомо про кілера, якого виміняла Росія. Диктатор Путін хотів отримати його за будь-яку ціну.