Росіяни вирішать проблему престолонаступництва по-своєму, каже історик

Режим невизнаного Заходом президента Володимира Путіна може впасти через заколот, схожий на влаштований у червні 2023 року власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Хоч і здається неймовірним, але диктатор може бути усунутий від влади чи навіть вбитий.

Про це відомий історик та амбасадор України Тімоті Снайдер розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

Більше читайте на сайті "Телеграф": "Будуть дивні речі": Тімоті Снайдер назвав два варіанти кінця для Путіна".

На його переконання, персоналізовані режими завжди закінчуються дивним чином.

— Тож єдине, у чому ви можете бути впевнені, це те, що це буде дивно. Або Путін помре, або це буде щось дуже дивне. й інше, в чому ви можете бути впевнені, це те, що росіяни вважатимуть це нормальним, — припустив історик.

Він наголосив, що на Заході дуже переймаються тим, що буде після Путіна.

— Та хоч би що сталося після Путіна, для росіян це буде нормальним. Вони вирішать свою проблему престолонаступництва по-своєму, по-російськи. Нам це здасться дивним, але це буде по-їхньому, — каже Тімоті Снайдер.

Тому амбасадор України закликав не дуже хвилюватися про падіння чи смерть Путіна.

— Він або впаде, або помре. Це єдині два можливі результати. Він не житиме вічно. Через тисячу років ми не будемо говорити про Володимира Путіна.

Коли Путін впаде, будуть інші дивні речі… Може, будівлі не вибухнуть. Може, війни в Чечні не буде. Але відбуватимуться й інші дивні речі. У них буде перехід. При владі буде хтось інший. Це буде історія. І це не наша проблема, — наголосив історик.

Описуючи людину, яка прийде на зміну диктатору, він зауважив:

— Напевно, хтось трохи схожий на самого Путіна.

Раніше Тімоті Снайдер розповів "Телеграфу" про важливі наслідки операції ЗСУ в Курській області.