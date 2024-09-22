Взрыв ядерной ракеты "Сармат" в России: опубликованы новые детальные фото с космодрома

Это уже не первый подобный случай

Появились новые фото с космодрома "Плесецк" в Архангельской области России, где на одной из стартовых площадок обнаружили огромную воронку и следы пожара. На спутниковых снимках подробно видны последствия предполагаемого взрыва межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат".

Кадры опубликовало Радио Свобода. Там напомнили, что OSINT-аналитик @MeNMyRC1 в социальной сети X сообщил, что ракета "Сармат" якобы взорвалась в шахте во время испытаний 20 или 21 сентября.

По данным аналитика, взрыв фактически уничтожил инфраструктуру стартовой площадки "Юбилейная". Эксперт отмечает, что взорваться могло жидкое ракетное топливо в процессе заправки.

"Ракета сдетонировала в шахте, оставив огромный кратер и уничтожив полигон. "Сармат" — это ракета на жидком топливе, поэтому эта авария могла произойти отдельно от фактического запуска", — написал он.

Он также подчеркнул, что это уже четвертое неудачное испытание ракеты "Сармат". Минобороны РФ ранее утверждало, что единственный успешный запуск ракеты с космодрома "Плесецк" произошел 20 апреля 2022 года. Несмотря на это, президент России Владимир Путин в феврале 2024 года заявил, что МБР "Сармат" уже поставлена в войска.

Космодром "Плесецк" на карте

Космодром "Плесецк" на карте

Напомним, недавно американские исследователи обнаружили потенциальное месторасположение новой российской крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" (по коду НАТО SSC-X-9 Skyfall) в Вологодской области, в 475 км к северу от Москвы. Анализ спутниковых снимков показал строительство девяти горизонтальных стартовых площадок, защищенных высокими насыпями, рядом с комплексом хранения ядерных боеголовок.