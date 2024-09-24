"Відповідь" за Харків? У Бєлгороді пролунали сильні вибухи

Після обстрілу Харкова у сусідньому Бєлгороді пролунали вибухи, є руйнування та постраждалі

У вівторок, 24 вересня, у російському Бєлгороді пролунали вибухи, було пошкоджено кілька споруд, зокрема, житлові будинки та постраждали люди. Це сталося після того, як російська армія того ж дня обстріляла Харків.

Про це повідомили російські Telegram-пабліки. Вони пишуть, що місто було обстріляне вдруге за добу, постраждали чотири особи.

За даними губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, система ППО спрацювала двічі на день і збила кілька повітряних цілей. В результаті загорілися 4 будинки, гараж і надвірна надбудова, пошкоджено 23 приватні будинки, 3 надвірні надбудови та 5 автомобілів.

Також у мережі з’явилися фото наслідків удару по Бєлгороду.

Удар по Бєлгороду

Удар по Бєлгороду

Удар по Бєлгороду

Гладков заявив, що внаслідок обстрілу постраждали четверо людей — вони зазнали осколкових поранень. Бригади "швидкої допомоги" доправили поранених до місцевих лікарень. Він додав, що місто нібито обстріляло збройні сили України. Водночас, українське командування не коментує заяв російського регіонального чиновника.

У Харкові, куди сьогодні прилетіли російські авіабомби, продовжуються рятувальні роботи.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські війська, ймовірно, готують новий масований обстріл території України. Окупанти можуть атакувати об’єкти цивільної інфраструктури.