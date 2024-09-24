Наводив ракети РФ на власну бригаду: у Харкові затримали бійця-зрадника (фото)

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки України затримала ще одного агента РФ у Харкові. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста.

Про це йдеться на сайті відомства. В СБУ показали й кадри, що підтверджують протиправні дії зрадника.

З'ясувалося, що у серпні цього року його дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ. За вказівкою окупантів військовий мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ.

В обмін на це зраднику обіцяли "евакуацію" до країни-агресора. Там агент планував вступити до ворожого війська і воювати проти України.

Для наведення вогню фігурант позначив "потрібні" локації на гугл-карті та відправив відповідний скріншот своєму російському куратору.

Крім того, агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку росіяни сподівалися "обійти" під час ракетної атаки.

Перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, де йому обіцяли створити "коридор" для переходу лінії фронту.

Утім співробітники СБУ спрацювали на випередження. Задокументувавши злочинні дії агента, силовики затримали його на етапі підготовки до "евакуації" в РФ.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Харкові затримано банкіра, який брав участь у підготовці ракетних ударів по обласному центру. Чоловік працював на громадянина РФ.