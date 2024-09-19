"Проблеми Росії стають дедалі гострішими": Міноборони РФ підштовхує Путіна до ризикованого кроку – WSJ

У РФ ще не ухвалили остаточне рішення

Керівництво Міністерства оборони Росії тисне на президента РФ Володимира Путіна у питанні оголошення нової хвилі мобілізації. На їхню думку, це дозволить компенсувати втрати російської армії в Україні та наростити кількість військ.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело в Москві. За даними видання, ще на початку 2024 року керівництво Міноборони РФ на чолі з Сергієм Шойгу пропонувало Путіну провести мобілізацію перед його інавгурацією.

WSJ наголошує, що тоді Путін відмовився від такого кроку. Він наполіг на використанні лише добровольців, які підписують контракти. У липні РФ збільшила одноразову виплату для новобранців до 400 тисяч рублів (приблизно 4300 доларів).

Видання з посиланням на джерела стверджує, що Міноборони РФ вже під керівництвом Андрія Бєлоусова знову відчуває проблеми з нестачею живої сили. Через що РФ не може організувати великий контрнаступ у Курській області.

"Слабкість російських військ стала болісно очевидною під час наступу Росії на початку цього року на Харків, друге за величиною місто України. Російські війська просунулися, але наступ, розпочатий у травні, який тривав усе літо, спричинив великі втрати і був зупинений українцями", — пише WSJ.

Один зі співрозмовників видання сказав, що "все більше людей говорять, що мобілізація неминуча". WSJ підкреслює, що тиск щодо проведення чергової хвилі мобілізації посилюється тим, що кількість жертв війни в Україні сягнула приблизно одного мільйона.

"Проблеми Росії стають дедалі гострішими. Після того, як московські війська взяли активну участь у захопленні східноукраїнського міста Покровськ, Росія звернулася до молодих і недосвідчених призовників і стягнула війська з інших ділянок лінії фронту в Україні для захисту російської території", — йдеться в матеріалі.

WSJ зазначає, що в Кремлі побоюються, що чергова мобілізація може порушити баланс у сприйнятті війни російським суспільством. А це своєю чергою може створити політичні ризики для Путіна.

Нагадаємо, Путін ухвалив рішення збільшити чисельність армії РФ до 1,5 млн осіб. На думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленко, це говорить про проблеми, які має Росія. На його думку, глава Кремля ухвалив рішення вести війну довго, але шляхом "м’ясних штурмів", оскільки техніки у них не вистачає.