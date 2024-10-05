Коли щось пішло не так: росіяни панічно готуються до ядерної війни (фото, відео)

Дехто купує гаражі з підвалами, а хтось запасається горілкою

Сховки з харчовими продуктами, консервами, медикаментами, а подеколи і з холодною зброєю та протигазами почав публікувати на своєму каналі російський пропагандист Владислав Поздняков. Називає це схронами, які готують його підписники на випадок ядерної війни.

Дописи почали з’являтися в Telegram-каналі Позднякова приблизно тиждень тому. Примітно, що під кожним таким постом переважають реакції з зображенням клоуна.

Фото від підписниці Анастасії Поздняков супроводив сексистськими роздумами про те, що у світі постапокаліпсису жінки будуть в особливій пошані і "їх потрібно буде активно запліднювати, щоб поповнити людський рід".

Інший підписник надіслав Позднякову фото своїх приготувань до апокаліпсису. На світлинах бачимо різні крупи насипані у пластикові пляшки та купу консервів. Також в око впадає радянський протигаз, який нібито має захистити від радіоактивного пилу.

Інший чоловік надіслав Позднякову фото чотирирівневого гаража, який він придбав спеціально на випадок ядерної війни. Примітно, що за словами підписника, чи не найбільш потрібними речами в апокаліпсис він вважає цигарки і водку.

Проте це не дивно. Алкоголізм та куріння в росіянах давно культивується самою державою, ще з часів Совєтського Союзу. Сам автор каналу заохочує росіян запасатися саме водкою та сигаретами. На його думку, вони стануть новою валютою у постядерному світі.

На наступному відео від підписника бачимо ще один так званий схрон. Ймовірно у своєму підвалі чоловік запасається харчовими продуктами на випадок ядерної війни.

Подібні відео дуже сильно нагадують істерію часів Холодної війни. Зокрема, в США американці масово будували підземні бункери та запасалися харчовими продуктами. Схоже, що грошей на будівництво капітальних бункерів у росіян нема, тому вони задовольняють свої потреби у ящиках та кладовках, що забиті "запасами".

Примітно, що активно істерити навколо теми ядерної війни Поздняков розпочав кілька місяців тому, коли Росія повернулася до своїх улюблених погроз та почала знову розмахувати "ядерною дубинкою". Іронія в тому, що замість українців і союзників, російська влада налякала власне населення, яке тепер витрачає останні гроші на зайві кілограми тушонки і макаронів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що якби Росія застосувала по Україні ядерну зброю, США готові були б відповісти на це. У Вашингтона є детально описаний можливий удар по військових силах РФ, з яким Кремль ознайомився ще у 2022 році.