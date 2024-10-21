На Донбасі вже помітили прапор КНДР: у РНБО пояснили, що це значить (карта, фото)

РФ намагається посіяти страх

Поки Північна Корея перекидає свої війська до Росії, у мережі з'явилося фото з прапором КНДР в Донецькій області. Його помітили біля нещодавно окупованого українського селища Цукурине на Покровському напрямку.

Прапор КНДР розмістили на одному з териконів. Поряд ним також поставили прапор Росії.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко зазначив, що історія про прапори РФ і КНДР, які росіяни нібито вивісили на Покровському напрямку, є виключно елементом інформаційних операцій. За його словами, зараз росіяни масштабуватимуть тему КНДР і намагатимуться використати її в якості пропаганди страху проти України.

"Лякатимуть максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території Росії, брехнею про сотні тисяч. Військові КНДР дійсно є і їх готують до війни. Але кількість фіксується не така, яку повідомляють вороги. Тому і будуть історії про прапори, незалежно від того чи вивісили їх десь, чи "зафотошопили", і скільки вони провисіли по часу", — підкреслив Коваленко.

Цукурине на мапі

Нагадаємо, очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч піхотинців з Північної Кореї нині навчаються на сході Росії. Надалі вони візьмуть участь у війні проти України на стороні РФ. Раніше про безпосередню участь КНДР у війні з Україною заявляв президент України Володимир Зеленський.