Росія новим способом спробує уникнути санкцій: що вигадали цього разу

Проект вперше був представлений у жовтні

Підводний атомний газовоз може допомогти Росії обійти санкції, які проти неї запровадили після повномасштабного вторгнення в Україну. "Курчатівський інститут" домовився з "Газпромом" щодо розробки такого об’єкта.

Про це заявив голова інституту Михайло Ковальчук, пише російське агентство "РИА-Новости". За його словами, пристрій стане першим підлідним човником для Північного морського шляху.

"Буквально днями ми уклали договір із "Газпромом" на початок робіт, на опрацювання проєкту, технічного завдання. У нас є стандартні матеріали та вироби, які не треба наново розробляти: метал для корпусів, блоки електроруху, реактори. По суті – це буде підводний рухомий газопровід", — розповів Ковальчук.

Також наголошується, що Газовоз може бути й безпілотним, проте для цього буде необхідно зробити реактор необслуговуваним. Голова Курчатівського інституту заявив, що про це буде підлідний човник для Північного морського шляху.

"Він може і не спливати чи спливати, коли і де треба. Це важливо і з погляду безпеки. По-перше, там безлюдна зона. По-друге, під водою. Атомний газовоз може бути безпілотним, але для цього потрібно зробити реактор необслуговуваним. Там багато завдань, їх вистачить на десятиліття. Але ідеологічних питань для нас там немає", — йдеться у повідомленні.

Водночас Ковальчук додав, що човник допоможе Росії долати санкції.

Проєкт створення атомного підводного газовоза Ковальчук уперше представив у жовтні. Тоді він повідомив, що при реалізації цього проєкту передбачається використовувати стандартний водо-водяний ядерний реактор "РІТМ-200", вантажомісткість підводного газовоза може становити 180 тисяч тонн. Судно пересуватиметься на глибинах 100-150 метрів із можливістю руху над водою у припортових районах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще наприкінці грудня Байден підписав указ про економічні заходи щодо фінансових установ, які допомагають Росії купувати підсанкційні військові товари. Йдеться про угоди у сфері оборони, технологій, будівництва, а також аерокосмічної та обробної галузей.