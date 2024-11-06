Безпілотники вдарили по Дагестану, що за 1000 км від України (карта)

Там розташована головна база Каспійської флотилії РФ

Потужні вибухи пролунали вранці у дагестанському місті Каспійськ, що розташоване за понад 1000 кілометрів від українського кордону. Російські пабліки заявляють про нібито збитий український безпілотник.

Місцеві жителі повідомляють, що близько сьомої ранку в небі пролунало два вибухи. За їхніми словами, вони були настільки потужними, що вікна будинків здригалися, особливо поблизу військової частини. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

На відео, яке з'явилося в мережі, видно безпілотний літальний апарат у небі над містом, при цьому жодних ознак його збиття не видно і не чути. Відстань у понад тисячу кілометрів безпілотник подолав без перешкод з боку протиповітряної оборони. Примітно, що в Каспійську розташована військова частина 7629. Підрозділ знаходиться на вулиці Лінія 1.

Де розташована військова частина 7629

Довідка: Каспійськ – місто-супутник Махачкали, столиці Дагестану. Розташоване на західному узбережжі Каспійського моря. Населення становить близько 130 тисяч осіб.

Місто має стратегічне значення як головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ росії. Тут розташований військовий гарнізон чисельністю близько 1,5 тисячі осіб, включаючи підрозділи морської піхоти та берегових військ.

На території міста знаходяться важливі військові об'єкти: десантна площадка з кораблями на повітряній подушці, бази пального, арсенал берегових військ та полігон. Окрім того, у Каспійську базуються кораблі берегової охорони ФСБ та вертолітна ескадрилья.

За словами очевидців, вибухи було чутно в різних районах міста. Офіційної інформації про постраждалих наразі немає.

Зазначимо, що це не вперше безпілотники атакують різні міста Дагестану. Нещодавно Махачкала і Дербент зазнали атаки БПЛА. Проте до Каспійська вони долетіли вперше.