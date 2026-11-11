Росія знову вдарила по ринку в Чорноморську, є жертви: чому це місто таке важливе (фото)

Ліквідація наслідків атаки продовжується

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Вдень 11 листопада Росія завдала удару по ринку в центральній частині Чорноморська. На даний момент відомо про одну загиблу людину, а також про постраждалих.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер. За його словами, саме в цей час на ринку найчастіше знаходиться велика кількість людей. Наразі відомо про 11 постраждалих.

"Дев’ять людей госпіталізовано, стан чотирьох із них лікарі оцінюють як тяжкий. Лікарі борються за їхнє життя. Ще одній людині допомогу надано на місці", — зазначив Кіпер.

Ліквідація наслідків атаки продовжується.

Також пошкоджено прилеглі житлові будинки та автомобілі.

На місці працюють усі відповідні служби.

Атака рік тому

Зазначимо, що майже рівно рік тому, 14 листопада 2025 року, Росія також ударила по цьому ж місцю. Тоді внаслідок російського удару загинули двоє людей. Ще 10 постраждали, серед них дитина.

"На місці спалахнула пожежа. Знищено 2 автомобілі, ще 13 пошкоджено. Виникли пожежі. Також пошкоджено будівлі, розташовані поряд. Рятувальники ліквідували загоряння. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим жителям", — зазначили тоді в ДСНС.

Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

Наслідки обстрілу у листопаді 2025 року

Чому це місто таке важливе

Сьогодні Чорноморськ – це один із найбільших і найважливіших морських портів України. Торговий порт міста відіграє ключову роль економіці як регіону, а й країни. Сучасні причали, потужне вантажне обладнання, розвинена логістична інфраструктура та міжнародні поромні сполучення стають його центром морської торгівлі. Через нього проходять промислові товари, контейнерні перевезення, будівельні матеріали та сільськогосподарська продукція, зокрема зерно експорту.

Міжнародне поромне сполучення. Місто – унікальний транспортний вузол, який пов’язує логістичні маршрути України із десятками країн світу.

Також у цьому місті розвинена інфраструктура. Сучасне вантажне обладнання, глибоководні причали та інтеграція у міжнародні транспортні коридори роблять Чорноморськ ключовим пунктом для захисту економічних інтересів та продовольчої безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає "Епіцентр" у Кропивницькому після атаки. Кореспондент Ян Доброносов показав фото.