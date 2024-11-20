Дістануть скрізь. Бійці ГУР вдарили в Росії по командному пункту ворога (відео)

За кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата, кажуть у відомстві

У місті Губкін Бєлгородської області уражено командний пункт угруповання військ "Північ". Місцеві жителі чули вибухи.

Про це повідомляє Головне управління розвідки. У відомстві показали відповідне відео.

"У місті Губкін Бєлгородскої області успішно уражено командний пункт угруповання військ "Північ" російської окупаційної армії. Мешканці Губкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів.ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні ввечері "Телеграф" писав, що одразу у двох областях РФ — Воронезькій та Бєлгородській — пролунали потужні вибухи. Зокрема, в соцмережах повідомляють про "прильоти" по промислових об'єктах росіян. У результаті атак БПЛА на підприємствах спалахнули пожежі, пошкоджено інфраструктуру та лінії електропередач.

"Телеграф" також писав, що Україна вже скористалася дозволом США на удари по РФ.