США схвалили удари по Росії ще однією далекобійною зброєю - ЗМІ

Ця інформація з'явилася на тлі інформації про можливий масований удар по Україні

На тлі панічних настроїв, які виникли через попередження посольства США про загрозу масштабної повітряної атаки РФ у середу, 20 листопада, стало відомо, що США дали Україні дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow для ударів по цілях вглибині РФ. Проте офіційно Британія цього ще не підтвердила.

Як пише The Times, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер уникає коментарів щодо цього питання. Він зазначив, що не буде вдаватися в "оперативні подробиці".

Джерела видання у Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що "поворотним моментом" стало залучення Росією солдатів КНДР для війни проти України. Це було розцінено як "серйозна ескалація".

Варто зазначити, що ця інформація з'явилася на тлі чуток про можливий масований удар по Україні. Так, посольства США, Іспанії, Греції та Італії у середу не працюють з міркувань безпеки.

Народна депутатка Мар'яна Безугла також підлила олії у багаття. О 13:09 20 листопада вона закликала не ігнорувати повітряну тривогу.

У посольстві США наголосили, що попередження не пов'язане з посиленням ядерної риторики Кремля. Воно стосується підвищеної небезпеки ​​загрози комбінованого нападу з використанням РФ безпілотників та ракет.

Нагадаємо, помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс заявив, що президент США Джо Байден офіційно дозволив Україні завдавати ударів далекобійною зброєю углиб РФ. Його французький колега Емануель Макрон також підтримав це рішення. Ймовірно, саме з побоюваннями помсти за це з боку РФ може бути пов'язані заклики до підвищеної уваги під час тривог.

Як повідомляв "Телеграф", попередження про можливий масований удар по Україні може бути пов’язаний із загрозою застосування балістики з території РФ. Не виключено, що ворог може використати під час атаки свою нову зброю. Ймовірно, йдеться про стратегічно-балістичну ракету РС-26 "Рубіж". Вона теоретично може бути обладнана ядерним зарядом.