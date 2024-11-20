Испугались ATACMS? Россия подняла в воздух свой командный пункт

Пункт управления МО РФ должен обеспечить бесперебойное управление войсками

На фоне поражений Украиной российских военных объектов командование вооруженных сил РФ подняло на воздух пункт управления Министерства обороны. Решение о перемещении командного пункта, вероятно, было принято после серии мощных взрывов в приграничных регионах РФ.

Воздушный командный пункт должен обеспечить бесперебойное управление войсками в условиях угрозы наземным объектам. По сообщениям военного телеграмм-канала monitoring, такие действия указывают на серьезную обеспокоенность российского командования украинскими ударами по стратегическим объектам.

Вероятно, взлет пункта управления связан с тем, что в среду, 20 ноября, украинская военная разведка провела успешную операцию по поражению командного пункта группировки войск "Север" российской армии в городе Губкин Белгородской области. Это военное объединение, в которое входят группировки "Белгород", "Брянск" и "Курск", было сформировано во время широкомасштабного вторжения в Украину.

По информации ГУР МО Украины, местные жители Губкина наблюдали густой черный дым и слышали мощные взрывы. Разведка обнародовала видеоматериалы, подтверждающие факт поражения объекта.

Подобные удары стали возможны благодаря изменениям в политике США по использованию американского оружия. Администрация президента Джо Байдена упразднила ограничения на применение американского вооружения для ударов по территории РФ. Украина получила разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для защиты позиций ВСУ в Курской области.

Относительно пункта управления: речь идет о самолете Ту-214ПУ (бортовом номере RA-64517) — специально оборудованном воздушном командном центре для высшего руководства РФ. Машина оснащена новейшими системами связи и управления, имеет увеличенную дальность полета до 10500 км благодаря дополнительным топливным бакам. Самолет изготовлен на базе дальнемагистрального Ту-214 и укомплектован двигателями ПС-90А производства моторостроительного Пермского комплекса.

Стоит отметить, что этот борт — часть спецпарка из шести самолетов, заказанных Управлением делами Президента РФ, в которые входят также два Ту-214СР и два Ту-214СУС. Первый полет этого конкретного самолета совершил экипаж под руководством летчика-испытателя А.И. Журавлева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что РФ может применить новое оружие по Украине. Есть предупреждение о вероятности нанесения удара баллистики из российского города Астрахань.