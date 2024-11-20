Масові закриття посольств не пов'язані з ядерним ударом по Україні. Що стоїть за попередженнями США

Але варто виконувати вказівки україського уряду

Попередження США та закриття багатьох посольств у Києві після повідомлень про масштабну повітряну атаку не пов'язане з посиленням ядерної риторики Кремля . Це пов'язано з загрозою атаки БпЛА та ракет.

Про це Суспільному повідомили джерела в дипломатичній місії. Там додали, що стежать за ситуацією.

"Закриття посольства пов'язане з повітряними тривогами, включно з підвищенням можливої ​​загрози комбінованого нападу з безпілотників і ракет, як це сталося нещодавно. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, співпрацюючи з українськими партнерами", – заявив співрозмовник Суспільного.

За його словами, громадянам США рекомендовано зробити наступне: стежити за новинами в місцевих ЗМІ, визначати місця розташування укриттів перед будь-якою повітряною тривогою, негайно сховатися, якщо оголошено повітряну тривогу, і виконувати вказівки українського уряду.

Водночас співрозмовник Суспільного додав, що посилення заходів безпеки не пов’язано зі зниженням Росією ядерного порогу.

"Як сказав речник Державного департаменту Метт Міллер, з початку агресивної війни проти України він намагався примусити та залякати як Україну, так і інші країни світу за допомогою безвідповідальної ядерної риторики та поведінка… ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції, але ми продовжуватимемо закликати Росію припинити войовничу та безвідповідальну риторику".

Ядерна доктрина РФ — що відомо

Російський президент Володимир Путін після рішення США, Франції та Британії дозволити українські удари західними ракетами по території РФ затвердив зміни до ядерної доктрини РФ.

Вони передбачають суттєве зниження порога для застосування ядерної зброї. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, так глава Кремля вирішив показати, що він хоче продовжувати війну.

Проте 20 листопада у ЗМІ пронеслась інформація, що президент Росії Володимир Путін може погодитися на припинення вогню по лінії фронту, але вимагає від України відмови від НАТО.

Раніше "Телеграф" писав, що війна в Україні може закінчитись у 2025 році.