"Це порушення усіх червоних ліній": у Раді прокоментували нові погрози та "попередження" від Путіна

Звернення до міжнародних партнерів депутати вважають критично важливим

Збройні Сили РФ, президент країни агресора Володимир Путін та його прессекретар Дмитро Пєсков заявили про наміри начебто попереджати українських цивільних перед запусками балістичних ракет, зокрема міжконтинентальних. Щобільше, військове керівництво ворога планує відпрацювати такі собі "механізми оповіщення".

Як це буде відбуватися, поки що невідомо. Проте за день до цього наші українські депутати скасували засідання Верховної Ради через загрозу російського удару. Напередодні посольство США попередило парламентарів про потенційну загрозу обстрілу урядового кварталу.

Роками ворог завдавав ракетних ударів без жодних попереджень. Тож така "раптова" турбота виглядає як черговий елемент інформаційної війни.

"Телеграф" запитав членів комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки про те, чи не скористається Кремль панікою, аби зірвати законотворчу діяльність.

"Такі питання мають вирішити військові, а не політики"

Зараз зрозуміло, що публічні попередження про ракетні удари цілком можуть викликати масову паніку серед цивільного населення, особливо якщо з'являться конкретні погрози на кшталт "завтра атакуємо Київ". При цьому, за словами члена комітету з питань національної безпеки та оборони, народного депутата від "Слуги народу" Юрія Здебського, це питання ще не обговорювалось на засіданні комітету.

— Ми отримали цю інформацію, але поки лише аналізуємо. Військові мають надати оцінку: яка сила ураження цих ракет, яку площу вони можуть накривати, які їхні технічні характеристики. Це питання для професіоналів, а не для політиків. Вони мають розробити алгоритми дій для захисту людей, — сказав він журналістам "Телеграфу".

Як пояснив депутат, на даному етапі відбувається лише збір та аналіз інформації. Він підкреслив, що в такій ситуації ключове слово мають військові експерти та профільні інституції, які повинні детально вивчити питання та надати професійні рекомендації. Політики не можуть самостійно приймати рішення у таких складних безпекових питаннях — їхня роль полягає в тому, щоб ставити правильні запитання та спиратися на експертні висновки фахівців.

Надія на партнерів

Натомість членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") заявила, що Україна повинна звертатися до наших партнерів.

— Потрібно негайно ініціювати скликання Ради безпеки ООН, а також обговорити це питання на Раді Україна-НАТО, яка має відбутися 26-го листопада. Це необхідно для того, щоб розглянути ситуацію із застосуванням країною-агресором міжконтинентальних ракет. На мою думку, це є порушенням усіх червоних ліній і руйнує світовий порядок, — заявила вона.

"Депутати працюватимуть в штатному режимі"

За словами члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та колишнього представника президента України у Верховній Раді Федора Веніславського: вся ця історія є компонентом російської інформаційно-психологічної війни, яку вона веде постійно.

— Ми врахуємо в нашій роботі власний досвід і будемо працювати в штатному режимі, зважаючи на заходи безпеки, які застосовуватимуться у разі реальної загрози, — говорить нардеп.

Веніславський вважає, що рішення про скасування засідання має право ухвалювати погоджувальна рада депутатських фракцій. Тож якщо таке рішення було прийняте, то, ймовірно, вони врахували всі потенційні загрози.

— Не виключаю, що це вплинуло на те, що сьогодні засідання не відбулося, хоча депутати працюють. Я працюю у своєму офісі в урядовому кварталі, проводжу робочі наради, і у мене жодних питань немає. Думаю, багато моїх колег також працюють у звичайному режимі. А щодо пленарних засідань у залі, це, ймовірно, було обґрунтовано наявними загрозами, — підсумував він.

Нагадаємо, в ОП також вже відреагували на обіцянки Кремля "попереджувати" українців про удари.