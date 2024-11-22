Всього двоє. Хто із оточення Путіна підбурює його на удари "Орєшніком" по Україні

У кожного з них власні цілі

Президента Росії Володимира Путіна на ескалацію війни проти України та здійснення ударів міжконтинентальними балістичними ракетами штовхають двоє людей з його команди. Це — перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко та помічник президента РФ Володимира Путіна Микола Патрушев.

Про це написав в Telegram керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. За його словами, кожен з них має власні цілі.

"Кірієнко, наприклад, який відповідає за всі інформаційні операції, намагається стати сірим кардиналом внутрішньої та регіональної політики. Натомість, підвищення градусу поступово перетворюватиме Росію на КНДР. І жорсткі дії проти обох цих країн, ізоляція — це майбутнє", — додав Коваленко.

Що відомо про Сергія Кірієнка

Він народився в Абхазії у 1962 році. З третьої спроби став головою уряду Росії у 1998 році. Кірієнко був наймолодшим прем'єр-міністром РФ.

Балотувався на посаду мера Москви, був депутатом Державної Думи РФ, працював головою державної комісії з хімічного роззброєння. У 2005 році Кірієнко очолив "Росатом", де пропрацював до 2016 року. В жовтні 2016 року його було призначено першим заступником керівника адміністрації Путіна.

Кірієнко близький з Путіним та є його довіреною особою. Його вважають так званим "куратором" тимчасово окупованих регіонів України. Посібник Путіна відвідував окуповані українські території, зокрема Запорізьку АЕС. У серпні 2024 року СБУ заочно повідомила Кірієнку про підозру за кількома статтями — пособництво у веденні агресивної війни, публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України, тощо.

Що відомо про Миколу Патрушева

Народився у 1951 році. З 1975 року працював в контррозвідувальному підрозділі управління КДБ СРСР по Ленінградській області. З 1999 по 2008 роки був директором ФСБ.

До травня 2024 року був секретарем Радбезу РФ, Путін зняв його з цієї посади та зробив власним помічником. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков тоді заявив, що Патрушев "займатиметься питаннями кораблебудування".

Помічник президента РФ займається підготовкою пропозицій президенту щодо його повноважень, підготовкою аналітичних, довідкових та інформаційних матеріалів. Також він бере участь спільно з управліннями президента у підготовці державних, офіційних та інших візитів, офіційних зустрічей, бесід, переговорів, робочих поїздок президента.

За даними ЗМІ, серед політичних сімей, близьких до Володимира Путіна, родина Патрушева залишається однією з найвпливовіших упродовж уже 25 років. Він є одним з найбільших "яструбом" в оточенні Путіна — гарячим прибічником війни проти України та її ескалації.

У квітні 2022 року Патрушев отримав підозру від СБУ. Йдеться про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нагадаємо, журналіст і народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко пояснив, що стоїть за ядерними погрозами Путіна. Диктатор не просто підіймає ставки.