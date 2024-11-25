Туреччину накрив сильний снігопад, є загиблі (фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В заметах розгорнули рятувальні операції
Туреччину накрив потужний сніговий колапс, який охопив 20 провінцій країни. Стихія спричинила серйозні проблеми, особливо у Східній та Центральній Анатолії.
Як повідомляє місцеве відділення видання CNN, у провінції Малатія рятувальники врятували 787 людей, які опинилися в снігових заметах. У районі Хекімхан п'ять пастухів потрапили в снігову пастку. Один із них помер у лікарні.
Снігопади розпочалися минулої ночі в місті Ерзурум і не зупиняються. У центрі міста висота снігового покриву сягає понад 20 сантиметрів, а у високогірних районах — 50 сантиметрів. В Елязигу дощ йшов всю ніч, а згодом перейшов в сніг, тому під шаром снігового покриву ковзанка.
Синоптики повідомляють, що снігопади у Центральній Анатолії найближчим часом не вщухнуть. Особливо складна ситуація склалася в провінціях Муш та Малатья, де до снігу додається сильний вітер. Температура повітря продовжує падати. Через складні погодні умови в п'ятьох провінціях також призупинено навчальний процес.
Раніше "Телеграф" також писав про те, що Африку накрив аномальний снігопад. На багатьох трасах через велику кількість снігу паралізовано рух автомобілів.