Туреччину накрив сильний снігопад, є загиблі (фото та відео)

В заметах розгорнули рятувальні операції

Туреччину накрив потужний сніговий колапс, який охопив 20 провінцій країни. Стихія спричинила серйозні проблеми, особливо у Східній та Центральній Анатолії.

Як повідомляє місцеве відділення видання CNN, у провінції Малатія рятувальники врятували 787 людей, які опинилися в снігових заметах. У районі Хекімхан п'ять пастухів потрапили в снігову пастку. Один із них помер у лікарні.

Снігопади розпочалися минулої ночі в місті Ерзурум і не зупиняються. У центрі міста висота снігового покриву сягає понад 20 сантиметрів, а у високогірних районах — 50 сантиметрів. В Елязигу дощ йшов всю ніч, а згодом перейшов в сніг, тому під шаром снігового покриву ковзанка.

Синоптики повідомляють, що снігопади у Центральній Анатолії найближчим часом не вщухнуть. Особливо складна ситуація склалася в провінціях Муш та Малатья, де до снігу додається сильний вітер. Температура повітря продовжує падати. Через складні погодні умови в п'ятьох провінціях також призупинено навчальний процес.

Карта снігу у Туреччині, за даними Windy

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Африку накрив аномальний снігопад. На багатьох трасах через велику кількість снігу паралізовано рух автомобілів.