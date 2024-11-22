Київ накрив лапатий сніг (заворожуюче відео з самого центру)

У місті стало прохолодно

У п'ятницю, 22 листопада, у Києві похолодало, температура повітря опустилася нижче нуля. Разом з цим у столиці засніжило.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, який вигляд має центр міста сьогодні. На кадрах можна побачити, як сніг накриває Майдан Незалежності.

До Києва дійшла зимова погода у листопаді. Як і прогнозували синоптики помірний сніг розпочався вдень, проте ввечері до нього має приєднатися дощ.

Найближчі дні не порадують киян сонячною погодою. Український гідрометеорологічний центр дав прогноз на суботу, 23 листопада. Очікується похмура погода з дощем, який поступово зміниться на сніг. Температура вдень коливатиметься від +1°C до -1°C. Вітер сягатиме до 12 м/с. Можливий незначний сніговий покрив.

У неділю, 24 листопада, у Києві очікується переважно хмарна погода. Стовпчики термометра вночі впадуть до -3°C…-5°C. Вдень температура повітря підійметься до -1°C…+1°C. Імовірність опадів низька.

Нагадуємо, що синоптики попереджали про пориви сильного вітру, які відбудуться у другій половині п'ятниці та суботи, 22-23 листопада. Пориви вітру очікуються зі швидкістю 10-11 м/с.

Раніше "Телеграф" показував, як у Києві зустрічали зиму 120 років тому. Завдяки архівним фотографіям з минулого століття ми можемо побачити те, якими бували київські зими, як вигляд мали вулиці, як розважалися городяни в холодну пору року, куди ходили та який одяг носили.