Ціль — начальник "Оленівки"? У Донецьку підірвали автомобіль (фото, відео)

В цій колонії стався теракт проти полонених бійців ЗСУ

У понеділок, 9 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку вибухнув автомобіль. Попередньо повідомляють про двох "важких" поранених. Деякі ЗМІ пишуть, що нібито міг підірватись начальник Оленівської колонії, де утримували українських військовополонених і в кінці липня 2022 встався вибух, внаслідок якого загинули понад 50 полонених.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Подія трапилась на Університетській.

UPD: РосЗМІ пишуть, що в момент вибуху машини на Університетській біля неї стояв колишній начальник колонії в Оленівці Сергій Євсюков. Попередньо, він загинув.

Також постраждала його дружина — співробітниця МВС. Вона в лікарні в стані середньої тяжкості. Але це поки що виключно зі слів росіян, тож чекаємо на більш достовірну інформацію.

Проте, нагадаємо, що у 2023 році, Служба безпеки України повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії. До організації масового вбивства військовополонених у Волноваській колонії №120, відомій як Оленівська, у ніч проти 29 липня може бути причетний начальник колонії — Сергій Євсюков.

Він був начальником колонії до 29 липня 2022 року. Євсюков колишній міліціонер із Горлівки, який тривалий час жив на окупованій території, а потім погодився очолити колонію.

Свідки говорять, що в перші години після вибуху він, перебуваючи поряд, просто пив каву та сміявся, саме він не допускав медиків до поранених. На наступний день після вибуху його звільнили, колонію очолив один із його заступників.

Що відомо про подію

Окупаційна влада так званої "ДНР" повідомила, що порушено кримінальну справу у зв'язку з вибухом автомобіля в центрі Донецька.

"Слідчі, криміналісти СУ СК Росії в ДНР і Головного управління криміналістики, а також експерти Судово-експертного центру СК Росії у взаємодії з колегами з УФСБ Росії та МВС у ДНР проводять детальний огляд місця події та комплекс оперативно-розшукових заходів. Призначено низку судових експертиз, зокрема вибухо-технічну", — йдеться у повідомленні пропагандистів.

Мережею ширять відео після того, як стався вибух. На опублікованих кадрах помітно, що сильно постраждала автівка.

Раніше "Телеграф" писав, який вигляд має могила ватажка бойовиків "ДНР" Захарченка.