Голову ХАМАС ліквідували? Що відомо про смерть Яхьї Сінвара (фото)

Лідера угруповання ХАМАС могли ліквідувати внаслідок операції ЦАХАЛ

У четвер, 17 жовтня, з’явилися повідомлення про ліквідацію в Секторі Газа трьох бойовиків радикального руху ісламізму ХАМАС силами Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Серед убитих був голова палестинських ісламістів Яхья Сінвар.

Про це повідомив Reuters. Також у соціальних мережах з’явилися фотографії тіла чоловіка, вбитого внаслідок вибуху. Зовні ця людина дуже схожа на Сінвара.

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Пізніше про смерть Сінвара повідомив The New York Times. Також про ліквідацію лідера руху ХАМАС повідомив Sky News Arabia із посиланням на джерело.

Офіційно смерть лідера ХАМАСу підтвердила ізраїльська спецслужба Моссад.

Хто такий Яхья Сінвар

Яхья Сінвар народився 29 жовтня 1962 року у сім’ї з міста Мадждаль (нині Ашкелон в Ізраїлі). Його батьки були біженцями після арабо-ізраїльської війни 1947-1949 років. Він закінчив Ісламський інститут у Газі, отримав ступінь бакалавра з арабської мови. Двічі заарештовувався владою Ізраїлю — у 1982 та 1985 роках за ісламістську діяльність. Особисто брав участь у стратах палестинців, яких підозрювали у співпраці з Ізраїлем.

1989 року був засуджений до п’яти довічних термінів в Ізраїлі. Вийшов на волю у 2011 році, а за рік став членом політбюро руху ХАМАС. У 2017 році був обраний лідером ХАМАС у секторі Газа, перемігши Ісмаїла Ханію.

У США у 2015 році був визнаний глобальним терористом особливого значення, а у 2023 році став одним із організаторів та керівників нападу ХАМАС на Ізраїль, який супроводжувався численними вбивствами, руйнуваннями, взяттям заручників та застосуванням насильства (зокрема, сексуального щодо жінок та дітей). ). 2024 року за ці злочини прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордер на арешт Яхьї Сінвара.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Армія оборони Ізраїлю знищила лідера ліванського угруповання Хезболла Хасана Насраллу, а також його наступника Хашима Сафі ад-Діна.