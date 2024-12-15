Черговий удар по логістиці: в Росії вибух знищив залізничне полотно, відео

Вибух стався за кілька кілометрів від локомотивного депо та моторного заводу

У неділю, 14 грудня, у Росії стався вибух, який зруйнував полотно залізниці.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За попередніми даними, вибух стався в залізничному районі Ульяновська, на лінії неподалік річки Свіяґа.

Поруч розташовані локомотивне депо та Ульяновський моторний завод. Про загиблих та постраждалих наразі не повідомляється.

Внаслідок вибуху пересування військової техніки росіян на територію України по цій ділянці залізниці буде ускладнене, зазначають у ГУР.

"Процес послаблення об’єктів логістики, що їх Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває", — заявили в українській розвідці.

Річка Свіяґа є правою притокою Волги — вона розташована в Ульяновській області та Татарстані. Довжина – 375 км, площа водозбірного басейну – 16 700 км².

Ульяновський моторний завод було засновано 1944 року. Він є виробником автомобільних двигунів та входить до автомобілебудівного холдингу "Група ГАЗ".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Українська військова розвідка (ГУР) успішно провела операцію з удару по російському військовому аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області РФ.