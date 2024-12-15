Очередной удар по логистике: в России взрыв уничтожил Ж/Д полотно, видео
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Взрыв произошел за несколько километров от локомотивного депо и моторного завода
В воскресенье, 14 декабря, в России произошел взрыв, который разрушил полотно железной дороги.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По предварительным данным взрыв произошел в железнодорожном района Ульяновска, на линии неподалеку реки Свияга.
Рядом расположены локомотивное депо и Ульяновский моторный завод. О погибших и пострадавших в настоящее время не сообщается.
В результате взрыва передвижение военной техники россиян на территорию Украины по данному участку железной дороги будет осложнено, отмечают в ГУР.
"Процесс ослабления объектов логистики, используемых Россией для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается", — заявили в украинской разведке.
Река Свияга является правым притоком Волги — она расположена в Ульяновской области и Татарстане. Длина — 375 км, площадь водосборного бассейна — 16 700 км².
Ульяновский моторный завод был основан в 1944 году. Он является производителем автомобильных двигателей и входит в автомобилестроительный холдинг "Группа ГАЗ".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украинская военная разведка (ГУР) успешно провела операцию по удару по российскому военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.