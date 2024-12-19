Нарушила правила визита к британской королеве и не только: какие странные наряды надевала экс-жена Путина

Экс-жена лидера страны-оккупанта удивляла западные медиа

Личная жизнь российского диктатора Владимира Путина в последние годы остается тайной. Ранее он был женат на преподавательнице русского языка Людмиле Шкребневой почти 30 лет.

Западная пресса неоднократно критиковала Людмилу Путину за странные или неуместные наряды на публичных мероприятиях. "Телеграф" покажет, что носила экс-жена кровавого диктатора.

Бывшая супруга российского президента Владимира Путина никогда не работала со стилистом. Она самостоятельно выбирала образы на важные встречи, которые посещала с мужем-диктатором.

К примеру, Людмила неоднократно надевала платья с цветочными мотивами. Однако это специфический принт, который не всем подходит, к тому же не соответствует дресс-коду на официальные мероприятия. Поэтому обычно первые леди предпочитают однотонную одежду, которая не будет бросаться в глаза. Также большие цветы на платьях не подходят женщине.

Фото из сети

Путина также выходила в свет в костюмах, сшитых из блестящих материалов, низкого качества. К тому же они придавали объем ее пышной фигуре.

Фото из сети

На встречу Путина с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель, Людмила надела черное вечернее платье с украшенной накидкой. Такой образ был странным на официальной дневной встрече.

Также бывшая первая леди страны-агрессора была на официальном приеме у королевы Великобритании Елизаветы II. Там действовал наиболее сдержанный вид дресс-кода – white tie. Однако женщина посетила королеву в молочном платье с рюшами и платьем активной формы. Такой образ тогдашней супруги главы Кремля вызвал недоумение у британской прессы, ведь она нарушила протокол.

Фото из сети

В некоторых случаях Людмила пыталась разнообразить строгие костюмы необычными деталями. А именно, кокетливой блузой, "кудрявым" воротничком, принтованными вставками на пиджаке. Также Путина не всегда удачно выбирала обувь для своих образов.

Фото из сети

Бывали и лучшие образы Путиной, где можно увидеть правильную длину одежды и отсутствие лишних деталей. Впрочем, белый цвет придавал полноты женщине.

Фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Никиты Хрущева, находившейся в тени политика СССР. А западная пресса назвала ее похожей на "большой советский холодильник".