На російській залізниці у Самарській області пролунав вибух: що відомо про наслідки (фото, відео)

Є значні пошкодження

У Самарській області Росії стався вибух на залізничній колії. Як наслідок, є руйнування — рух поїздів зупинено.

Як зазначають росЗМІ, вибух стався на залізничному мосту в районі міста Кінель. Є значне пошкодження "острівця безпеки".

На фото та відео, які вже публікують у мережі, видно, що залізничні колії не пошкоджені, є руйнування конструкції мосту. Про постраждалих наразі не повідомлялося.

У телеграм-каналі Куйбишевської залізниці заявили, що вибух виник через "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту".

"Рух вантажних поїздів на перегоні 94 км — 103 км Куйбишевської залізниці тимчасово припинено. На рух пасажирських та приміських поїздів це не впливає", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що влада регіону підтвердила сильний вибух на залізничному мості в районі міста Кінель та пошкодження острівця безпеки.

Нагадаємо, що врожаю зернових у Росії загрожує сильна посуха. Наразі немає можливості провести нормальну сівбу озимих, оскільки заважають погодні умови, що ставить під загрозу врожай зерна наступного року в РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що три пасажирські літаки в Росії отримали дивні сповіщення. Вони містили погрози про знищення англійською мовою в момент польоту. Сталося це, коли лайнери пролітали над південними регіонами країни.