На російській залізниці у Самарській області пролунав вибух: що відомо про наслідки (фото, відео)
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Є значні пошкодження
У Самарській області Росії стався вибух на залізничній колії. Як наслідок, є руйнування — рух поїздів зупинено.
Як зазначають росЗМІ, вибух стався на залізничному мосту в районі міста Кінель. Є значне пошкодження "острівця безпеки".
На фото та відео, які вже публікують у мережі, видно, що залізничні колії не пошкоджені, є руйнування конструкції мосту. Про постраждалих наразі не повідомлялося.
У телеграм-каналі Куйбишевської залізниці заявили, що вибух виник через "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту".
"Рух вантажних поїздів на перегоні 94 км — 103 км Куйбишевської залізниці тимчасово припинено. На рух пасажирських та приміських поїздів це не впливає", — йдеться у повідомлені.
Зазначається, що влада регіону підтвердила сильний вибух на залізничному мості в районі міста Кінель та пошкодження острівця безпеки.
Нагадаємо, що врожаю зернових у Росії загрожує сильна посуха. Наразі немає можливості провести нормальну сівбу озимих, оскільки заважають погодні умови, що ставить під загрозу врожай зерна наступного року в РФ.
Раніше "Телеграф" писав, що три пасажирські літаки в Росії отримали дивні сповіщення. Вони містили погрози про знищення англійською мовою в момент польоту. Сталося це, коли лайнери пролітали над південними регіонами країни.