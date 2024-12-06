Партизани пошкодили залізницю біля Москви та ускладнили життя окупантам в Україні (відео)

Згоріла релейна шафа

Агент партизанського руху "АТЕШ" провів диверсію на ключовій залізничній магістралі, що сполучає Москву з Курською областю. Партизани затримали постачання палива для російських військ на лінії фронту.

"Наш агент успішно спалив релейну шафу в районі н.п. Чехов, Московської області на ключовій залізничній магістралі, що з’єднує Москву з Курською областю. В результаті диверсії було порушено логістику окупантів: затримано постачання палива та військової техніки, призначених для постачання російських військ на лінії фронту", — повідомили в Telegram-каналі "АТЕШ".

Для довідки: "Атеш" (крим. Ateş, літер. "Вогонь") — військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії. Він був створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці листопада агент "АТЕШ" провів диверсію на залізниці на адмінкордону Херсонської області та окупованого Криму. Партизан знищив електрообладнання релейної шафи в Олексіївці Херсонської області та порушив військову логістику окупантів.

Також ми розповідали, що у російському місті Нижній Новгород у ніч на п’ятницю, 6 грудня, сталася потужна пожежа. Перед ним в області було оголошено "авіаційну небезпеку".