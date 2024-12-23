Загадкова пожежа у Росії знищила склад з деталями для "шахедів" на 16 млн доларів, - ГУР

Знищено компоненти для виробництва 400 ударних БПЛА

На території економічної зони "Алабуґа" в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників "Shahed-136", якими росіяни б'ють по Україні. Втрати ворога оцінюються у 16 мільйонів доларів.

Про це повідомило Головне управління розвідки України. Там уточнили, що на складі було 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць "Shahed-136". Все це згоріло.

"Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів. Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії. ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Алабуґа" (татарська назва Єлабуги) — це спеціальна економічна зона в Татарстані (Росія). Там розташовано завод з виробництва "шахедів" та розвідувальних дронів "Альбатрос", до виробництва яких залучені студентки з Африки.

Як розповідав "Телеграф", росіяни показали уламки безпілотника, стверджуючи, що це один з тих, що зранку 21 грудня масовано атакували Казань (Татарстан, Росія). На ньому нібито є послання росіянам.