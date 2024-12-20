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Путін придумав, чому присвятити 2025 рік у Росії — без України знову не обійшлося

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Путін оголосив 2025 рік "роком захисника Вітчизни" Новина оновлена 20 грудня 2024, 17:36
Путін оголосив 2025 рік "роком захисника Вітчизни". Фото Колаж "Телеграфу"

Кремль прирівняв учасників агресії проти України до учасників Другої світової війни

Президент Росії Володимир Путін вирішив оголосити наступний, 2025 рік, так званим "Роком захисника Вітчизни". Він заявив, що у травні 2025 року росіяни відзначатимуть 80-ті роковини перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як повідомляють російські Telegram-канали, про це Путін заявив під час зустрічі з чиновниками. Тепер військовослужбовці російської армії, які беруть участь у так званій "спеціальній військовій операції", а насправді — агресивній війні Росії проти України, будуть прирівняні до учасників Другої світової війни, яку в Росії називають "Великою Вітчизняною".

Варто зазначити, що серед "доблесних героїв СВО" чимало тих, хто заплямував свої руки кров’ю, зокрема мирних жителів України. І цих людей російське керівництво ставить в один ряд з "героями, які знищили нацизм".

Російські користувачі соцмереж, в основному, позитивно відреагували на нову "ініціативу" Путіна. Водночас зустрічалися й коментарі критичного змісту.

Також були й зовсім неадекватні коментарі, які демонструють всю суть російського населення. Наприклад, пропонувалося зробити цей рік "роком випаленої Європи".

"Чому не роком сім’ї?", "Пропоную рік випаленої Європи", "Російські військові реально герої", "План з утилізації росіян все ще не виконаний", — такі були коментарі.

Раніше "Телеграф" писав, чи варто боятись Путіну стати наступним після ліквідації Кириллова.

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#Україна #Росія #Соцмережі #Війна #Володимир Путін #Відео #Коментарі #2025 рік