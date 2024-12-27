Не обошлось без западных технологий. СМИ выяснили, как производят "Орешник"

РФ не может заменить иностранное оборудование

Новая российская баллистическая ракета "Орешник" была изготовлена ​​российскими компаниями с использованием современного западного производственного оборудования. Военная машина Кремля остается критически зависимой от иностранных технологий, охватываемых западными санкциями.

Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что два ведущих российских вооруженных инженерных института, названные украинской разведкой разработчиками ракет, рекламировали своих работников, знакомых с металлообрабатывающими системами немецких и японских компаний.

Вакансии для Московского института теплотехники и концерна "Созвездие", отслеженные FT, иллюстрируют, как военная машина Кремля остается критически зависимой от иностранных технологий. Это особенно выражено в области числового программного управления (ЧПУ), технологии, жизненно важной для производства ракет, позволяющей быстро производить детали с высокой точностью.

По данным украинской разведки, Московский институт теплотехники, привлеченный к разработке "Орешника", является ведущим учреждением по разработке российских твердотопливных баллистических ракет. В рекламных объявлениях, размещенных в 2024 году, МИТТ отмечает, что использует оборудование японской компании Fanuc, и немецких Siemens, Haidenhain, производящих системы управления для высокоточных станков с ЧПУ.

Те же три западные компании упоминаются в объявлениях, размещенных "Созвездием", указавшим одну из своих специализаций как "автоматизированные системы управления и системы связи" военного назначения. Концерн ищет работников со "знанием систем ЧПУ — Fanuc, Siemens, Haidenhain".

На видео, опубликованном в начале этого года предприятием "Титан-Баррикады", третьей оборонной компанией, участвующей в производстве "Орешника", также изображен рабочий, стоящий перед устройством управления с брендом Fanuc.

FT отмечает, что Россия долгое время полагалась на станки иностранного производства, несмотря на попытки создать отечественные альтернативы. В то время как Кремль закупает большие объемы высокоточного металлообрабатывающего оборудования из Китая, средства управления им продолжают поступать с запада.

"Разработка "Орешника" показывает, насколько российский военно-промышленный комплекс все еще зависит от высококлассного западного оборудования. Западные правительства должны настаивать на том, чтобы остановить поток этих товаров, которые, как мы видели в прошлом месяце в Днепре, непосредственно способствуют российскому нападению", — подчеркнул исполнительный директор Совета экономической безопасности Украины Денис Гутик.

Напомним, 21 ноября, российские войска ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. В тот же день Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что речь идет о применении новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

По мнению экспертов, Россия не может производить сотни ракет "Орешник" в год. Число производимых ракет может составлять 25 единиц в год, а не в месяц.