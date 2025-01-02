В Курской области ракета прилетела по дому культуры, где награждали российских военных (видео)

В результате удара ВС РФ понесли значительные потери

В четверг, 2 января, был нанесен точный ракетный удар по месту дислокации российских войск на Курщине. В результате произошедшего есть пострадавшие среди военнослужащих, а также уничтожено много вражеского автотранспорта.

Видео обнародовал украинский активист и волонтер Сергей Стерненко. Российские Телеграмм-каналы также подтверждают "прилет".

На данный момент известно, что ракетный удар был нанесен по месту дислокации российских военных в населенном пункт Ивановское Курской области. По предварительным данным целью стал местный дом культуры, где проходила церемония награждения личного состава 810-й бригады ВС РФ.

Судя по видео, рядом со зданием стоят военные УАЗики и "Урал", которые сильно повреждены в результате взрыва.

При этом руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко написал: "Есть удачный удар. Значительные потери у 810 бригады рф в результате этого".

На месте работают все экстренные службы.

О количестве пострадавших на данный момент ничего не сообщается.

Ивановское на Курщине

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что морские ракетные дроны "Магура" в Черном море уничтожили два вертолета Российской Федерации. Речь идет о Ми-8. По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы. Еще один российский вертолет потерпел огневое поражение и подбитым смог приземлиться.