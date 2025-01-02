ГУР дроном збили не 1 вертоліт: росіяни в паніці пояснюють, чому це для них катастрофа

Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись

Морські ракетні дрони "Маґура" у Чорному морі знищили два гелікоптери Російської Федерації. Мова йде за Мі-8.

Про це повідомляє Головне управління розвідки у Телеграм. У відомстві розповіли подробиці.

"Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5" знищили два російські гелікоптери Мі-8", — повідомили в розвідці.

За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані. Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись.

Російський військовий паблік, що пише на авіаційну тематику, Fighterbomber підтверджує втрату вертольотів. І пише, що з появою ракет "земля-повітря" на українських безекіпажних катерах "ситуація на Чорному морі різко змінилася не на нашу користь".

Раніше саме вертольоти були основним засобом Росії для боротьби з БЕКами.

І, за оцінкою пабліка, тепер РФ може знищувати морські дрони тільки штурмовою авіацією, яка зможе ефективно працювати лише вдень, та й то за умови відсутності хмарності.

"Наразі надводний флот не здатний себе захистити від БЕКів у відкритому морі. Або точніше, не здатний ефективно захищатися. Зі змінним успіхом він може себе захистити в бухтах і на базах. Відповідно з вибиванням (можливо тимчасовим) вертолітної складової, забезпечувати безпеку цивільного судноплавства в морі ми (та й по суті ніхто) не можемо", — пише паблік.

Він вважає, що це знаменує собою загальну кризу світових великих флотів, які наразі вразливі перед малими підводними катерами.

Рішенням проблеми він бачить у використанні ударних безпілотників із засобами погашення БЕКів. Але зазначає, що їх поки що немає у великій кількості ні в кого. Також можна глушити частоти управління БЕКами. Але поки що цього також робити не навчилися.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ атакували нафтобазу у Смоленській області.