Поневолені СРСР народи змушені були мовчати

На Заході не всі сприймають РФ як імперію, оскільки Радянський Союз, наступницею якого стала Росія, завжди на словах позиціонував себе як антиімперську силу. Хоча і 100 років тому, і зараз імперський дух у Москві живий.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ Литви (2020-2024) Ґабріелюс Ландсберґіс. Він пояснив, як СРСР вдавалося десятки років утримувати свої колонії.

Більше про це читайте у публікації: "Путін вже виграв одну битву проти Заходу": інтерв’ю з ексміністром закордонних справ Литви".

На його думку, у розумінні Росії на Заході є певний ментальний недолік.

— Коли західні імперії руйнувалися, Радянський Союз зміг представити себе як антиімперіалістичну силу. Можливо, тому, що країни Заходу, які мали свої імперії, почувалися винними, вони не були в позиції, щоб викрити Радянський Союз, сказавши: "Ви такі самі, як і ми", — каже дипломат.

За його словами, Європа платила ціну за крах імперій, відпускала колонії, які ставали незалежними країнами.

— І ми будемо платити цю ціну ще десятиліттями. А Радянському Союзу вдалося якимось чином уникнути цього процесу. Українці, литовці та інші поневолені народи змушені були мовчати. Коли ми здобули незалежність, нам знову сказали мовчати. "Не можна критикувати Росію, бо вона образиться", — пояснює ексміністр закордонних справ Литви.

Це дозволило імперському духу залишитися живим, вважає Габріелюс Ландсбергіс. І це частина російської ментальності, тому що вони ніколи не платили ціну за свої вчинки. Ні за часів Катерини II, ні за часів Сталіна чи Леніна, ні за часів Путіна.

— Я вважаю, що принаймні зараз ми повинні називати їх імперією. Це те, чим вони є, — підсумував литовський політик.

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