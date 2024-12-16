Хлопці заявили, що не розуміли значення прапору

В Башкирії (Башкортостан — суб'єкт Російської Федерації) змусили перепросити хлопців, які розгорнули прапор Російської імперії та виклали фото в мережу. Росіяни незадоволені, що хлопці виявилися такими "слабкими" та вибачилися.

Колишній український нардеп-зрадник, який втік у РФ, також незадоволений слабкістю "любителів імперії". Він написав у Telegram, що хлопці мали "померти, а не здаватися".

"В Башкирії змусили вибачатися любителів імперського прапора. Російські денацифікатори не задоволені, а Олєг Царьов не зрозумів "рєбят", які вибачилися. Та сказав, що їм треба було померти. Бо це "по-русски". Це вже не перший випадок саме в Башкирії. Минулого року поліція теж відбирала в людей імперський прапор", — розповів волонтер Сергій Стерненко.

Варто зазначити, що "виховну бесіду" з юними любителями російської імперії провели члени башкирської національної організації правого політичного спрямування "Башкорт". Вона відома своїми акціями на захист національних, політичних та економічних прав башкирського народу. Легально функціонувала на території Росії у 2014—2020 роках, пізніше була заборонена та названа "сепаратистською".

Як йдеться в її Telegram-каналі, хлопці, які фотографувалися з імперським прапором, перепросили і сказали, що не розуміють його значення. Там показали відео з їхніми вибаченнями та нове фото хлопців - з прапором Башкортостану.

Для довідки: Російська імперія колонізувала Башкирію ще у 1557 році. Відтоді відбулася низка військових зіткнень і повстань башкирського народу проти Російської імперії, а також протестів і мітингів проти політики Росії. З 1600 по 1800 роки відбулося вісім великих повстань башкирського народу. Російська імперія жорстоко придушувала протести

Наприклад, повстання 1735 — 1740 рр стало відповіддю на організацію російською владою Оренбурзької військово-політичної експедиції, яка мала на меті встановлення колоніальних порядків у Башкортостані. Каральна експедиція російського генерала Румянцева під час придушення повстання вбила, стратила або заслала на каторгу 40-60 тисяч башкир. Також було спалено понад 250 поселень і головна мечеть. Повстанці продовжували збройну партизанську боротьбу на Уралі. Деякі башкирські історики вважають репресії 1735—1740 років першим геноцидом башкирського народу. За оцінками американського історика Алтона Стюарта Доннеллі, загинула чверть башкирського населення.

Як повідомляв "Телеграф", в січні 2024 року у Башкортостані попри двадцятиградусний мороз відбулися масові акції протесту. Два дні підряд люди масово виходили на вулиці після судового вироку для активіста Фаїля Алсинова, що захищав інтереси корінних народів. Протестувальники закидали поліцію сніжками, а у відповідь отримали сльозогінний газ, удари кийками, розгін мітингу та арешти.