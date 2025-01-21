Никогда не платила за свои поступки. Дипломат объяснил, как Россия сохранила имперский дух
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Порабощенные СССР народы вынуждены были молчать
На Западе не все воспринимают РФ как империю, поскольку Советский Союз, преемницей которого стала Россия, всегда на словах позиционировал себя как антиимперскую силу. Хотя и 100 лет назад, и сейчас имперский дух в Москве жив.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Литвы (2020-2024) Габриелюс Ландсбергис. Он объяснил, как СССР удавалось десятки лет удерживать свои колонии.
Больше об этом читайте в публикации: "Путин уже выиграл одно сражение против Запада": интервью с эксминистром иностранных дел Литвы.
По его мнению, в понимании России на Западе есть определенный недостаток.
— Когда западные империи рушились, Советский Союз смог представить себя антиимпериалистической силой. Возможно, потому, что страны Запада, которые имели свои империи, чувствовали себя виноватыми, они не были в позиции, чтобы разоблачить Советский Союз, сказав: "Вы такие же, как и мы", — говорит дипломат.
По его словам, Европа платила цену за крушение империй, отпускала колонии, которые становились независимыми странами.
— И мы будем платить эту цену еще десятилетиями. Советскому Союзу же удалось каким-то образом избежать этого процесса. Украинцы, литовцы и другие порабощенные народы были вынуждены молчать. Когда мы обрели независимость, нам снова сказали молчать. "Нельзя критиковать Россию, потому что она обидится", — объясняет эксминистр иностранных дел Литвы.
Это позволило имперскому духу остаться живым, считает Габриелюс Ландсбергис. И это часть российской ментальности, потому что они никогда не платили цену за свои поступки. Ни при Екатерине II, ни при Сталине или Ленине, ни при Путине.
— Я считаю, что, по крайней мере, сейчас мы должны называть их империей. Это то, чем они являются, — подытожил литовский политик.
Напомним, оппозиционер Гарри Каспаров объяснил, что вылечить россиян от имперского вируса.