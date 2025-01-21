Никогда не платила за свои поступки. Дипломат объяснил, как Россия сохранила имперский дух

Порабощенные СССР народы вынуждены были молчать

На Западе не все воспринимают РФ как империю, поскольку Советский Союз, преемницей которого стала Россия, всегда на словах позиционировал себя как антиимперскую силу. Хотя и 100 лет назад, и сейчас имперский дух в Москве жив.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Литвы (2020-2024) Габриелюс Ландсбергис. Он объяснил, как СССР удавалось десятки лет удерживать свои колонии.

Больше об этом читайте в публикации: "Путин уже выиграл одно сражение против Запада": интервью с эксминистром иностранных дел Литвы.

По его мнению, в понимании России на Западе есть определенный недостаток.

— Когда западные империи рушились, Советский Союз смог представить себя антиимпериалистической силой. Возможно, потому, что страны Запада, которые имели свои империи, чувствовали себя виноватыми, они не были в позиции, чтобы разоблачить Советский Союз, сказав: "Вы такие же, как и мы", — говорит дипломат.

По его словам, Европа платила цену за крушение империй, отпускала колонии, которые становились независимыми странами.

— И мы будем платить эту цену еще десятилетиями. Советскому Союзу же удалось каким-то образом избежать этого процесса. Украинцы, литовцы и другие порабощенные народы были вынуждены молчать. Когда мы обрели независимость, нам снова сказали молчать. "Нельзя критиковать Россию, потому что она обидится", — объясняет эксминистр иностранных дел Литвы.

Это позволило имперскому духу остаться живым, считает Габриелюс Ландсбергис. И это часть российской ментальности, потому что они никогда не платили цену за свои поступки. Ни при Екатерине II, ни при Сталине или Ленине, ни при Путине.

— Я считаю, что, по крайней мере, сейчас мы должны называть их империей. Это то, чем они являются, — подытожил литовский политик.

Напомним, оппозиционер Гарри Каспаров объяснил, что вылечить россиян от имперского вируса.